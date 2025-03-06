رئيس كفر سعد يتفقد مشروعات حياة كريمة في دمياط

قام المهندس محمد مكرم الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز كفر سعد تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن المتابعة الدائمة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة لتقديم تلك الخدمات

تفقد الشبراوي سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وذلك بقرية كفر سليمان .

وقام بعمل جولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي بمحطات الرافع والمعالجة بالوحدة المحلية بكفر سليمان وحيث وأكد حرصه الدائم والمستمر علي متابعة مشروعات البنية التحتية لخدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة علي تنفيذها وحيث وجه رئيس المركز والمدينة خلال المتابعة على الشركات المنفذة علي تكثيف الاعمال ودفع وتيرة الاعمال للانتهاء بها وفق الجدول الزمني المحدد لها مؤكدا علي تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة ضمانا للانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة.

رافقه أثناء الجولة المهندس عطية النجار نائب القري وبحضور و رضا الحسيني مدير وحدة مركز السيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز كفر سعد تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن المتابعة الدائمة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة لتقديم تلك الخدمات حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط.