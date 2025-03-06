أغاني رمضان 2025.. حسن فؤاد يطرح "في كل بيت"

طرح الفنان حسن فؤاد أغنية جديدة تحت عنوان "في كل بيت"، بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية “في كل بيت” من كلمات عادل حراز، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وإنتاج ريتشارد الحاج.



وتقول كلمات أغنية "في كل بيت": من كل بيت حنلم فلوس، ونعلق كعبه ونور وفانوس، ونمد السلك لآخر الشارع، والنور حيلعلع نازل طالع وحندى للدنيا ندرس، حلو الشارع لما، يبقى منور بينا، عاملين زيطه ولما، لما نقول اسامينا بسم الله على أحلى سحور،قبل الفجر ما ييجى بنور".



وفي بيان صحفي يقول حسن فؤاد عن الأغنية: "غبت لسنوات من ترتيب ربنا، وطوال هذه الفترة حفظت القرآن كاملا، والتحقت بمعهد القراءات، وحصلت على إجازة في القرآن برواية حفص عن عاصم، وبعدها استمررت كإمام مسجد لمدة 10 سنوات، كانت أسعد سنوات حياتي، واخترت العودة بغنوة في هذا التوقيت لأنني ابن رمضان، كما لقبني عمار الشريعي بأيوب الغناء المصري، غنيت أرابيسك، وعلي يا علي، الوتد، سعد اليتيم، كانت كلها في رمضان، عمرو دياب نفسه قدم 4 تترات مسلسلات ولم تنجح، أن أنجح في ظل وجود ملوك التترات علي الحجار ومحمد الحلو كان كرم من الله، ولهذا قررت أن تكون عودتي في رمضان بغنوة تمس الناس".

وتابع حسن: “تواصل معي الملحن أحمد بدوي وعرض علي كلمات أغنية في كل بيت، وقلت له، إيه الكلام الحلو دة، وأخبرني أنها من تأليف عادل حراز، وتحمست لها جدًا، وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس لأنها عودة للأغنية الرمضانية كما يجب أن تكون”.

واستطرد فؤاد: “أحضر لأكثر من أغنية للشاعر ماجد ميخائيل، المحب لمصر ومفرداته مختلفة، قدمنا معًا أغنية الطاقة الإيجابية مع مايكل عياد وبيتر فرح، وأتعاون مع الملحن أحمد بدوي في أغنية "من كل بيت” ونحضر لرباعيات يومية، وأغاني للأطفال، كلمات عادل حراز الذي اعتبره ريحة مصر، يذكرني بجمال سيد حجاب والأبنودي وعبد السلام أمين وفؤاد حديد".



واختتم حسن فؤاد حديثه وقال: "معايير نجاح أي أغنية دون غيرها اختلفت مع الزمن، لكن تظل الكلمة هي الأساس وهي التي تبقى وتعيش، لن يبقى إلا اللحن الجيد والكلمة الحلوة، ما دون ذلك سوف يختفي مع الأيام".

https://www.youtube.com/watch?v=gwSI_U2a-xo