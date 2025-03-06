تأجيل محاكمة طالبة تعدت على زميلتها في مدرسة لـ25 مارس

أجلت محكمة الطفل بالأميرية، محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسرايا القبة مخلي سبيلها، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمعاونة صديقها لجلسة 25 مارس المقبل

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق