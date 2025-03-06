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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة طالبة تعدت على زميلتها في مدرسة لـ25 مارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت محكمة الطفل بالأميرية، محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسرايا القبة مخلي سبيلها، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمعاونة صديقها لجلسة 25 مارس المقبل
كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها  15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الأخيرة المجني عليها النيابة العامة تأجيل محاكمة