العثور على جثة تاجر ماشية مهشم الجمجمة في الحوامدية

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة تاجر مواشي مصابًا بتهشم في الجمجمة، داخل أرضه بدائرة قسم شرطة الحوامدية، من خلال تشكيل فريق بحث لحل القضية وضبط الجناة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن جثة "محمد" 30 عامًا يعمل تاجر مواشي، وتوفي متأثرًا بإصابته بكسور في الجمجمة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.