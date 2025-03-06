جاكلين عازر: الأزهر الشريف منارةً لنشر قيم الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمركز إعداد القادة بدمنهور بمناسبة اليوم العالمي للأزهر االشريف احتفالاً بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف عام 361 هـ / 972 م.

وفي مستهل كلمتها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة لفضيلة شيخ الأزهر وللأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الأزهر الشريف على مدار تاريخه العريق يظل منارةً لنشر قيم الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية، وهو ما تجسد في الاحتفال السنوي الذي يجمع أطياف المجتمع المصري في مشهدٍ يعكس عمق التلاحم بين أبنائه.

كما أشادت بالدور الفاعل للأزهر الشريف، من خلال منطقته الأزهرية، ومديرية الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والكنيسة المصرية، مؤكدةً أن هذه الجهود تعزز الاستقرار المجتمعي وتدعم مسيرة التنمية.

وأشارت المحافظ إلى جهود المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، ومنها معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دعمًا للمواطنين وإطلاق "قطار الخير"، ليشمل العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى إقامة الخيم الرمضانية لإحياء الأجواء الروحانية، وكذا تنظيم دورات رياضية رمضانية، وحلقات دينية وثقافية، لاستثمار طاقات الشباب وإثراء الوعي الديني والمجتمعي.

وخلال كلمته أكد الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالبحيرة، على الدور الرائد للأزهر في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز الهوية الوطنية، ومحاربة الأفكار الهدامة، مشيرًا إلى دور التعليم الأزهري في بناء جيل واعٍ يسهم في نهضة مصر الحديثة.

كما أشار إلى زيادة الإقبال على التعليم الأزهري خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد المعاهد الأزهرية الابتدائية بالبحيرة 301 معهد، تضم 171,315 طالبًا وطالبة، بفضل تطوير المناهج والتوسع في تدريب المعلمين وعقد ورش العمل المنهجية.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الكلمات التي تناولت جهود الأزهر الشريف في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم التسامح والسلام، ومحاربة العنف والتطرف.

حيث ألقى ممثل الأزهر كلمة حول وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان، والتي تمت ترجمتها إلى 11 لغة، بهدف نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي حول العالم.

كما ألقى مدير منطقة وعظ البحيرة، كلمة تناول فيها دور لجان المصالحات ووحدات لمّ الشمل في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرًا إلى تدخل هذه الوحدات في أكثر من 3 ملايين حالة على مستوى الجمهورية، تم حل نحو مليون منها بنجاح، مما يعكس دور الأزهر في تحقيق الأمن المجتمعي.

كما نقل القمص يوئيل صبحى تهنئة الانبا باخوميوس بالعيد ال85 بعد الألف لإنشاء الازهر، وكذا بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدا أن الأزهر والكنيسة دائما وأبدا صفا واحدا ويدا واحدة لوطن واحد تجمعه الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى الدور البارز لبيت العائلة في نشر قيم المحبة والسلام وتعزيز الروح الوطنية بين جميع أبناء الوطن.

كما أكد ممثل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر كلمة على جهود الأزهر الشريف في دعم مبادئ الأخوة الإنسانية حول العالم من خلال بعثاته.

وواصل الحفل فقراته بعرض افلام وثائقية عن الأزهر الشريف وانجازات المنطقة الأزهرية بالبحيرة، وكذا تقديم فقرة مواهب وإنشاد دينى للطلاب الموهوبين بالأزهر الشريف قدمها الطلاب مصطفى السديمى وريهام خالد وروان خالد.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات الفاعلة، حيث تم تقديم درع منطقة البحيرة الأزهرية إلى الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.