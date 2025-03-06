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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تطلق برنامجًا إرشاديًا حول البصمة الكربونية

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج الارشادي
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أطلقت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة، برنامجًا إرشاديًا شاملًا حول البصمة الكربونية وتحديات ودور القطاع الحكومي والخاص، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أولى ندوات البرنامج بمحافظة البحيرة

انطلقت أولى ندوات البرنامج بمحافظة البحيرة، حيث عُقدت ندوة إرشادية في قاعة الإرشاد الزراعي بدمنهور، بحضور 15 متدربًا من مراكز الإرشاد والمديرية الزراعية بالمحافظة.
قام بإلقاء الندوة الدكتور خميس عبد الجيد دياب مراد، مدير محطة البحوث الزراعية بإيتاي البارود، بحضور كل من:

المهندس أيمن عاشور أحمد عبد العال، مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة.

الدكتور محمد علي عبد اللطيف الشربيني، أخصائي الإرشاد بمديرية الزراعة.

محاور التدريب

تناولت الندوة عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها:

مفهوم البصمة الكربونية ودورها في التأثير على البيئة.

غازات الاحتباس الحراري وتأثيرها على المناخ.

تأثير الاحتباس الحراري على الإنسان والنظام البيئي.

طرق تقليل البصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات.

دور البصمة الكربونية في تحقيق الاستدامة البيئية.

استراتيجيات وحلول لإدارة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

نحو زراعة أكثر استدامة

وأكدت الدكتورة أمل إسماعيل سعد، رئيسة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي والزراعي، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تقليل التأثير السلبي على المناخ وتحقيق التوازن البيئي.

كما أشارت إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ المزيد من الندوات الإرشادية والتدريبات العملية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان وصول هذه المفاهيم إلى جميع العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى زراعة صديقة للبيئة؛ إذ تسعى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف تأثير التغيرات المناخية من خلال الإرشاد والتوعية والتدريب المستمر للعاملين في القطاع الزراعي.

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