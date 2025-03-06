"المصرية للاتصالات" تتعاون مع "هواوي" لتعزيز شبكات الجيل الخامس في مصر

أعلنت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون مع المصرية للاتصالات (WE) لتزويد شبكتها بأحدث التقنيات المتقدمة استعدادًا لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر، مما يعزز من جودة خدمات الإنترنت ويوفر سرعات فائقة للمستخدمين.

تقنيات متطورة لتعزيز كفاءة الشبكة

تجعل هذه الاتفاقية المصرية للاتصالات أول مشغل في مصر وشمال إفريقيا يعتمد حلولًا متكاملة للاتصالات الداخلية والخارجية، من خلال تقنيات هواوي المبتكرة، والتي تشمل:

تقنية BladeAAU المعتمدة على تكنولوجيا Massive MIMO، والتي تتيح نطاقًا تردديًا عالي الكفاءة، وتعزز من تغطية الشبكة.

نظام DIS 5G الداخلي المدعوم بوحدة pRRU (Pico Remote Radio Unit)، والذي يوفر اتصالًا متعدد النطاقات داخل المباني، مما يحسن من جودة تجربة المستخدمين.

وتعمل المصرية للاتصالات على دمج تقنية BladeAAU في شبكتها، مما يسهم في تحسين استغلال المساحات على أبراج الاتصالات، مع تعزيز البنية التحتية لاستيعاب تطورات الجيل الخامس. كما تعد الشركة أول مشغل في المنطقة يطبق نظام الجيل الخامس الداخلي الرقمي (DIS 5G) الذي يعمل بثلاثة نطاقات ترددية ويدعم تقنية V-MIMO، مما يضمن تجربة اتصالات فائقة داخل المباني.

اختبارات الجيل الخامس تُظهر أداءً استثنائيًا

أظهرت الاختبارات الأولية التي أجرتها المصرية للاتصالات بالشراكة مع هواوي أن سرعات الإنترنت تجاوزت 300 ميجابت في الثانية، مما يضع معايير جديدة في قطاع الاتصالات في مصر، ويمهّد الطريق لنشر الجيل الخامس على نطاق واسع.

تعزيز التغطية والكفاءة مع رؤية مستدامة

تركز المصرية للاتصالات على تحقيق تغطية مثالية، سواء في المساحات المفتوحة أو داخل المباني، مع التركيز على تلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي. وتوفر تقنية BladeAAU Massive MIMO 64T64R قدرة استيعابية أعلى لحركة البيانات، مع زيادة كفاءة الطاقة، مما يدعم استراتيجية الشركة لتحقيق التوازن بين التوسع التكنولوجي والاستدامة البيئية.

كما أن الأنظمة الداخلية الرقمية (DIS) تتفوق على الحلول التقليدية DAS من حيث السعة الفائقة وسهولة التخطيط والتنفيذ، مما يجعلها مثالية للمباني ذات التصميمات المعمارية المعقدة.

تسريع التحول الرقمي في مصر

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية هواوي لدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية للتحول الرقمي. كما يعزز من مكانة المصرية للاتصالات كمشغل رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الدمج السلس بين شبكات الجيل الرابع والخامس (4G/5G).

أكد المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشراكة

تعزز شبكة WE وتتيح الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس، ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر."

من جانبه، قال بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر: تمثل تقنياتنا المتقدمة، مثل هوائي BladeAAU MM 64T64R وحلول DIS 5G، خطوة كبيرة نحو تحقيق بنية تحتية قوية للجيل الخامس، ودعم نمو قطاع الاتصالات في مصر."

التزام بتقديم تجربة اتصال استثنائية

تواصل المصرية للاتصالات التوسع في شبكاتها، معتمدة على أحدث التقنيات مثل النطاق الترددي TDD 2.6 GHz المدعوم بتقنية Massive MIMO، لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين، مع تحسين كفاءة الشبكة ودعم النمو الرقمي في مصر.