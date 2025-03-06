الإعدام شنقا لقهوجي لاتهامه باستدراج طفل وخطفه والتعدي عليه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لقهوجي بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه باستدراج طفل وخطفه والتعدي عليه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "فارس م ع أ ا" 21 سنة لأنه في يوم 7 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليه الطفل / أحمد محمد عبد الجليل محمد مستغلا حداثة سنه وما بينهما من قرابة بأن أوهم والدته باصطحابه لشراء حاجة مستدرجًا إياه الى منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرض المخطوف، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :- هتك عرض المجني عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد بأن هدده بكلب شرس، فبث الرعب في نفسه وأعدم بذلك مقاومته ثم حسر عنه ملابسه، وهيئه له وجثم فوقه أرضا مستغلا فارق قواه وتعدي عليه، محدثا إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه تعدى على المجني عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".