إسبانيا ضيف شرف مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة في دورته الثانية

تستعد مدينة دمنهور لاستقبال الدورة الثانية لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس، بمشاركة 301 فنان كاريكاتير من 44 دولة، مع اختيار إسبانيا كضيف شرف هذا العام.

يُعد المهرجان تتويجاً لجهود استمرت على مدار عام كامل في تدريب 250 فتاة وسيدة على فن الكاريكاتير، ضمن ورش نظمتها مبادرتا "الكاريكاتير للجميع" و"عبّري.. هتقدري"، التابعتان لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري.

ويشهد المهرجان حضور الفنانتين الإسبانيتين كريستينا جونثاليث ريبيرتي ومونيكا رويث ريتويرتو، حيث ستقدمان محاضرات وورش عمل إلى جانب عرض أعمالهما في الجناح الإسباني، الذي يضم أيضاً معرضاً خاصاً بمجلة "لا تراكا" الإسبانية الشهيرة، وأعمال الفنان الإسباني خوان سينتس بلاسكو، أحد رواد الكاريكاتير في مصر.

وفي إطار الفعاليات، تقدم الفنانتان الإسبانيتان ورشة عمل بمعهد ثربانتس بالإسكندرية في 11 مارس، مما يعزز التبادل الثقافي بين مصر وإسبانيا في مجال الكاريكاتير.

وتنظم المهرجان مؤسسة عبدالله الصاوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

يُذكر أن الدورة الأولى من المهرجان أقيمت العام الماضي بمشاركة فرنسا كضيف شرف، حيث استضافت الفنانة الفرنسية تراكس.