طلاب "هندسة الروبوتات" بحلوان الأهلية في زيارة علمية لمصنع النصر للسيارات

نظمت كلية الهندسة برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات بجامعة حلوان الأهلية زيارة علمية لمصنع النصر لإنتاج السيارات، وتمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز الجانب العملي من الدراسة وتمكين الطلاب من المتابعة الحية لآلية تصنيع السيارات.

وقد أتاحت هذه الزيارة للطلاب فرصة الاطلاع على مراحل إنتاج السيارات بشكل تفصيلي، بدءاً من خط الإنتاج مروراً بعمليات التركيب والرش وصولاً إلى مرحلة التسليم النهائية، بالإضافة إلى التعرف على آليات ضمان معايير الجودة التي تتماشى مع المواصفات القياسية المعتمدة بالمصنع.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدكتور السيد قنديل على دعم الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة في الفعاليات العلمية، مؤكدا على أهمية الربط بين الجانب النظري والتطبيقي في العملية التعليمية لإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة، والأستاذ حسين زغلول مدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب. كما قام بتنظيم الزيارة الدكتور طه حلمي منسق البرنامج، وعضو إدارة التسويق والتدريب الاستاذة دينا المواوي، وبمشاركة عضو الإدارة القانونية الاستاذ ضياء حسين.

وخلال الجولة، تمكن الطلاب من معاينة التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات وفهم المنظومة المتكاملة للإنتاج، مما يساهم في تعزيز مهاراتهم العملية وتوسيع مداركهم في مجال هندسة الروبوتات والميكاترونيات وتطبيقاتها في الصناعات المتقدمة.