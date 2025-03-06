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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القصة الكاملة لوفاة معلمة بسوهاج بعد منشور غامض على "فيس بوك"

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سادت حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة معلمة تدعي شيماء السيد أبو ضيف، بمدرسة النهضة الإسلامية الخلوتية، عقب نشرها منشورًا غامضًا على حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكتبت المعلمة قبل ساعات من وفاتها: "مش قادرة أحدد أنا بموت ولا دا الأكل كابس على نفسي"، ما أثار قلقًا كبيرًا بين متابعيها وأصدقائها، وبعد وقت قصير من نشر المنشور، توفيت المعلمة، ما جعل الأمر يتحول إلى صدمة بين الجميع.

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مكان للتعازي والتأبين، حيث كتب أصدقاؤها وزملاؤها كلمات مؤثرة، داعين لها بالرحمة والمغفرة. وحرص الكثيرون على نشر صور وفيديوهات تُعبّر عن محبتهم لها وأثرها الطيب في قلوب الجميع.

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