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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيويورك تايمز: الفيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64

أرشيفية
أرشيفية
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم ليصل إلى 64 منتخبًا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقام كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بنظام جديد يضم 48 منتخبًا، ومن المتوقع أن تشمل البطولة 104 مباريات بدلاً من 64 مباراة كما في النسخ السابقة، مع إضافة جولة جديدة في دور الـ16 من المباريات.

وفي إطار تصفيات كأس العالم 2026، سيواجه المنتخب التونسي نظيريه الليبيري في 19 مارس، ومالاوي في 22 من ذات الشهر.

 ويحتل منتخب نسور قرطاج صدارة المجموعة الثامنة في التصفيات الإفريقية برصيد 10 نقاط.

نيويورك تايمز الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا كأس العالم