رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى احتفالية الإفطار الجماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من وزارء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين ورؤساء الجامعات المصرية، ورؤساء الجامعات، ونائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، ومساعدي ومستشاري الوزير، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس الأعلي بمناسبة العيد الماسي للمجلس، بشهر رمضان المبارك، ومرور خمس وسبعين سنة علي إنشائه، متمنياً مزيدًا من النجاحات والإنجازات للجامعات المصرية، في ظل الدعم الغير مسبوق منً القيادة السياسية، ومجهودات وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية المجلس الأعلى ودوره في رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات الدولة وتحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وأن هذا الإفطار الجماعي هو تقليد يحرص المجلس علي تنظيمه خلال شهر رمضان، والذي يعد بمثابة لقاء الأسرة الواحدة بين كافة رؤساء الجامعات، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية وتدعيم أواصر المحبة.