بالأرقام.. "الصحة" تكشف إنجازات منظومة الغسيل الكلوي الرقمية في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان، عن إنجازات منظومة الغسيل الكُلوي الرقمية في مصر، مبينًا أن المنظومة عبارة عن منظومة إلكترونية يتم تتبع جلسات الغسيل الكلوي لكل مريض على حدة في كل أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك 50 ألفا و620 تم تسجيلهم على تلك المنظومة، بإدخال 18 ألفا 620 ماكينة تم إدخالها المنظومة لأكثر من 763 مركزا للغسيل الكلوي بمحافظات الجمهورية.

وتابع: "العدد الخاص بالجلسات التي تم تسجيلها منذ يناير 2024، هو 2 مليون 255 ألف جلسة غسيل كلوي".

وأوضح، أنه يتم عن طريق تلك المنظومة، ضمان حق المريض في الجلسة، والمستلزمات المستخدمة للجلسة يتم تسليمها من الوزارة للأماكن المسجلة، علاوة على ضمان وقت منتظم وجلسة ذات جودة عالية لكل مرضى الغسيل الكلوي.

وواصل: "حتى هذه اللحظة، كل مرضى الغسيل الكلوي مسجلة، ولكن الأرقام من الوارد زيادته"، موضحًا وجود تطبيق هاتفي اسمه "نفرومصر"، يتم تسجيل من خلاله لأي مريض بحاجة إلى جلسة غسيل كلوي.