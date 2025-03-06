"فنكوم" تكشف عن موعد إصدار لعبة Dune: Awakening

أعلنت شركة فنكوم رسميًا عن موعد إصدار لعبتها المنتظرة Dune: Awakening، وهي لعبة نجاة متعددة اللاعبين في عالم مفتوح تدور أحداثها على كوكب أراكيس.

ومن المقرر إطلاق اللعبة في 20 مايو عبر منصة Steam، بينما يمكن للاعبين بدء رحلتهم مبكرًا اليوم من خلال تجربة أداة تصميم الشخصية واختبار عتادهم عبر وضع Benchmark، المتاح أيضًا عبر Steam.

وعند إطلاق اللعبة، سيتمكن اللاعبون من استيراد شخصياتهم المصممة مسبقًا والاندماج مباشرة في عالم Dune: Awakening.

تم تطوير اللعبة من قبل خبراء Funcom، مستلهمة من رواية الخيال العلمي الأسطورية للكاتب فرانك هربرت، وأفلام Legendary Entertainment الحائزة على جوائز، لتقديم تجربة لعب متكاملة تلبي تطلعات عشاق Dune وألعاب النجاة.

وتعد هذه اللعبة أضخم مغامرة رقمية في عالم Dune حتى الآن، حيث يمكن للاعبين خوض معارك ملحمية، واستكشاف بيئات مذهلة، والبقاء على قيد الحياة وسط التحديات القاسية لكوكب أراكيس.

ويمكن للاعبين الآن تنزيل أداة تصميم الشخصية واختبار وضع Benchmark للحصول على رمز مظهر Frameblade الحصري، والذي يمكن استرداده عند إطلاق اللعبة. بعد تصميم الشخصية، يمكن حفظها واستيرادها بسهولة إلى اللعبة عند الإطلاق.

وعليك أن تدخل يدك في الصندوق واستعد لاختبار Gom Jabbar، حيث يمكنك تصميم شخصيتك من الصفر عبر ضبط كل تفاصيل مظهرك، ثم اختيار كوكبك الأم، والمجموعة التي تنتمي إليها، ومعلمك الأساسي، سواء كان Swordmaster أو Bene Gesserit أو Mentat أو Trooper.

ورغم أن هذا الاختيار يحدد قدراتك الأولية، إلا أنه يمكنك لاحقًا استكشاف جميع الفئات والتخصصات ودمجها لتحقيق أسلوب اللعب الأمثل.

كما يتيح وضع Benchmark اختبار إمكانيات جهازك وتوافقه مع متطلبات اللعبة، بينما يمنحك لمحة عن المشاهد الملحمية داخل عالم Dune، مثل التحليق بطائرة أورنيثوبتر والمواجهات المثيرة مع دودة الرمال العملاقة.

وتعد اللعبة التجربة الأكثر طموحًا في ألعاب النجاة حتى الآن، حيث تضع اللاعبين في قلب كوكب أراكيس، وهو أخطر كوكب في الكون.

وسواء كنت من عشاق Dune أو مستكشفًا جديدًا لهذا العالم، ستجد نفسك غارقًا في تجربة ملحمية مستوحاة من أعمال فرانك هربرت، حيث ستبدأ رحلتك من البحث عن الطعام والنجاة، وصولًا إلى السيطرة على الكوكب بأكمله.