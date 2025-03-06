الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية.. إخلاء منازل واعتقال 30 فلسطينيًا

أفادت اللجنة الإعلامية في جنين، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال أجبرت ست عائلات على إخلاء منازلها في حي الجابريات، كما قامت بحرق منزل في المخيم، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا، بينهم أطفال وأسرى سابقون، في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنهم على استعداد للعودة إلى حرب قاسية في غزة إذا لزم الأمر، مضيفًا: "مستعدون لدفع ثمن باهظ في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لتسريع الإفراج عن المحتجزين".