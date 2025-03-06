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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية.. إخلاء منازل واعتقال 30 فلسطينيًا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أفادت اللجنة الإعلامية في جنين، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال أجبرت ست عائلات على إخلاء منازلها في حي الجابريات، كما قامت بحرق منزل في المخيم، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 كما  قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا، بينهم أطفال وأسرى سابقون، في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنهم على استعداد للعودة إلى حرب قاسية في غزة إذا لزم الأمر، مضيفًا: "مستعدون لدفع ثمن باهظ في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لتسريع الإفراج عن المحتجزين".

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