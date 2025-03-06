"قافلة الواعظات".. لمسة رحمة ومواساة في مستشفيات جامعة عين شمس والزهراء

نظّمت مجموعة من واعظات القاهرة، بمشاركة عدد من أئمة الوزارة، أولى قوافل الرحمة والمواساة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الخطة الرمضانية لوزارة الأوقاف، وانطلاقًا من رسالتها المجتمعية.

وتوجهت القافلة إلى مستشفى جامعة عين شمس ومستشفى الزهراء الجامعي، إذ شملت الزيارة عددًا من الأقسام الطبية، منها أقسام الباطنة المتوطنة، وأمراض الدم، والغسيل الكلوي للكبار والأطفال، والروماتويد، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب، والرعاية المركزة للحالات الحرجة.

وحرصت الواعظات على تقديم الدعم النفسي والروحي للمرضى، وإدخال السرور إلى قلوبهم عبر كلمات طيبة ودعوات صادقة، لتأكيد معاني الرحمة والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه القافلة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الدور الدعوي والإنساني في مختلف المؤسسات المجتمعية، وبخاصة في أماكن الحاجة إلى الدعم والمواساة.

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