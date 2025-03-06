حماس: الوسطاء يواصلون اتصالاتهم لضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، أن الوسطاء مستمرون في اتصالاتهم لضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، ولإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد قاسم التزام حماس الكامل بكافة مراحل الاتفاق، معربًا عن أمله في أن تؤدي جهود الوسطاء إلى استكمال تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال.

وجاءت تصريحات قاسم في إطار استمرار جهود الوسطاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية بهدف تهدئة الأوضاع الميدانية وتقليل التصعيد.

وقد شمل الاتفاق بنودًا تتعلق بتبادل الأسرى، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار.

وتسعى حركة حماس إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يُتوقع أن تتضمن مزيدًا من عمليات تبادل الأسرى ورفع الحصار عن قطاع غزة.

في المقابل، هناك مخاوف من مماطلة الاحتلال في تنفيذ بقية بنود الاتفاق، مما دفع الوسطاء إلى تكثيف جهودهم للضغط على الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.