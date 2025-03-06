محافظ الدقهلية يشهد احتفالية المحافظة باليوم السنوي الأزهري الشريف بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الاحتفالية الكبرى التي اقامتها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع قطاع المنطقة الازهرية بالدقهلية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة وذلك في اطار احتفالات محافظات مصر باليوم السنوي الازهري الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب المحافظ،والدكتور محمد رشوان وكيل الوزارة رئيس قطاع الازهر الشريف بالدقهلية، و المهندس احمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمنصورة والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الاوقاف ونيافة الانبا اكسيوس مطران المنصورة وتوابعها والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة الغربية للتكنولوجيا والدكتور نبيل زاهر عميد كلية اصول الدين والدكتور سامي عجور مدير الوعظ بالازهر و محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، و العلماء والوعاظ من الازهر الشريف والاوقاف.



وجاءت هذه الفعالية بمناسبة ذكرى مرور (1085 عامًا) على تأسيس الجامع الأزهر، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار التأكيد على الدور الرائد للأزهر في نشر تعاليم الإسلام الوسطية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز الهوية الإسلامية الجامعة.



وخلال كلمته في الاحتفالية، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الدور المحوري للأزهر الشريف في حماية الفكر الإسلامي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، مشيدًا بعلماء الأزهر الذين ساهموا عبر العصور في نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة.

و قال: "إن الأزهر الشريف لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية دينية، بل كان - ولا يزال - حصنًا منيعًا للهوية الإسلامية الوسطية، ومنارة علمية وفكرية تنير دروب الباحثين عن الحق والعدل والسلام ونفخر بأن الدقهلية كانت وما زالت مهدًا للعلم والعلماء، حيث أنجبت العديد من الرموز الأزهرية العظيمة، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذين كان لهم أثر بارز في نشر تعاليم الإسلام السمحة."



كما أشاد المحافظ بالدور الفاعل للأزهر الشريف في دعم استقرار المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أهمية الاستفادة من العلماء الأزهريين في نشر الفكر المستنير.



وفي ختام كلمته، وجه اللواء طارق مرزوق الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولجميع القائمين على الأزهر الشريف، مثمنًا جهودهم الكبيرة في نشر العلوم الدينية والإنسانية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأزهرها الشريف من كل سوء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.



كما وجه الشكر والتقدير للغرفة التجارية والسادة القائمين عليها لاستضافة هذه الاحتفالية والمشاركة الفعالة للعمل علي نجاحها وتحقيق اهدافها المرجوة.



هذا وكان برنامج الاحتفالية قد تضمن إلقاء كلمات عدة، وفيلما تسجيليا وفقرات فنية تناولت جميعها دور الأزهر في الحفاظ على التراث الإسلامي، ونشر قيم التسامح والاعتدال، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في دعم رسالة الأزهر على مدار السنوات الماضية.