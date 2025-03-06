منطقة مطروح تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

احتفلت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان، بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعبدالحكيم سلطان مدير عام منطقة الوعظ بمطروح، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء بمطروح، والقمص متى زكريا راعى كنائس مطروح، وعدد من علماء ومشايخ وطلاب الأزهر الشريف بمطروح.

ونقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بذكرى تأسيس الأزهر الشريف مع مشاركة جميع محافظات مصر، بل ومعظم دول العالم الإسلامي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام 361 هجرية، كجامع للعبادة إنطلق بفضل علمائه ليكون جامعة ومؤسسة ليفيض بخيره ونور علمه من مصر إلى دول العالم أجمع، كمنبر الوسطية والإعتدال لنشر سماحة وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف بعيداً عن التعصب والتشدد. ليمتد أثره الدينى والعلمى إلى أكثر من ألف عام إنطلاقا من مسئوليته الدينية والعلمية والاجتماعية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وشكر محافظ مطروح لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولشيوخ الأزهر وعلمائه، مع تأكيد دعم محافظة مطروح التام لدور الأزهر التعليمى والمجتمعي بالمحافظة، مع وجود 76 معهدا ازهريا بمطروح، والتعاون فى إنشاء أول فرع لجامعة الأزهر بمطروح؛ لتنطلق منه منارة علمية جديدة على أرض مطروح قاطرة التنمية وبما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان علمياً وثقافيا، مشيدا بدور ومكانة الأزهر الشريف مع إنشاء صندوق الصدقات في إطار تحقيق التكافل الاجتماعى وكذلك التكاتف مع الكنيسة في إنشاء بيت العائلة المصرية تأكيداً للنسيج الوطنى الواحد.

وتضمنت الاحتفالية أفلام تسجيلية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف بمكانته وعراقته كمنارة علمية ودوره العلمى والدينى التاريخى والإنساني.



الأزهر الشريف منارة العلم ونشر صحيح الدين الإسلامي

تبعها كلمات الحضور التى تناولت التأكيد على دور الأزهر الشريف كمنارة للعلم ونشر صحيح الدين الإسلامي ودوره على مر تاريخه في الحفاظ على الهوية المصرية والإسلامية في مواجهة أى محاولات للتعدى عليها أو التشويه،

وكذلك دور الأزهر في العصر الحديث وحفاظه على تلاحم أبناء الوطن الواحد من خلال بيت العائلة، ثم عرض أناشيد وقصائد لمواهب فتيات معاهد الأزهر بمطروح.

تكريم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء نسخة من المصحف الشريف مع تكريم للشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لقرب بلوغه سن المعاش.

منطقة مطروح تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

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