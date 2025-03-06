محمد صلاح ينافس زميله و4 آخرين على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

رشحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر فبراير الماضي.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الشهر الماضي، وفقًا لما أعلنته الرابطة، حيث ينافس صلاح زميله و4 لاعبين آخرين.

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويتنافس محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مع كل من، بيتو (إيفرتون)، فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، يانكوبا مينتاه (برايتون)، جيد سبينس (توتنهام)، دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

ويأتي ترشيح صلاح للتتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر فبراير 2025، بعد تألقه اللافت خلال الشهر الماضي، حيث أسهم في تحقيق ليفربول لنتائج إيجابية حافظت على استمرار الصدارة مع رفاق محمد صلاح.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما يعتلي محمد صلاح قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، وذلك بعدما قدم 17 تمريرة حاسمة حتى الآن.