غدًا.. "الأوقاف" تفتتح 36 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح ٣٦ مسجدًا غدًا الجمعة ٧ من رمضان ١٤٤٦هـ‍/ ٧ من مارس٢٠٢٥م، ٣٣ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و٣ مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١١٦٢ مسجدًا، من بينها ٨٠٣ مساجد إحلال وتجديد، و٣٥٩ مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٢٤٣ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و٢٣٨ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة الوادي الجديد:

إحلال وتجديد: مسجد السبط الكبير – مدينة الخارجة؛ مسجد الإمام الشافعي – مدينة الخارجة.

وفي محافظة دمياط:

إحلال وتجديد: مسجد الشهداء، كفر المنازلة – كفر سعد.

وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد عمر بن الخطاب، قرية ميت القائد – مركز العياط.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد الكبير، قرية ٦ أبو الهول – مركز صان الحجر؛ مسجد عزبة القاضي، عزبة عطية الشرقي – مركز ههيا؛ مسجد فاطمة الزهراء، قرية أولاد سيف – مركز بلبيس؛ مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الثابت، ميت ربيعة – مركز بلبيس؛ مسجد أبو موافي، قرية الدميين – مركز فاقوس.

وفي محافظة بني سويف:

إنشاء: المسجد الكبير، حي الأزهر، الحي الخامس، شرق النيل – بندر بني سويف.

وفي محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد عبد المجيد سعيد، قرية الحما – مركز منفلوط.

إنشاء: مسجد طارق بن زياد، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد عباد الرحمن، ترعة المحيط، قرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد التوحيد، قرية الخبي– مركز الرياض؛ مسجد العياش الشرقي، قرية العياش- مركز بلطيم؛ مسجد جامع، قريةقومسيون– مركز مطوبس.

وفي محافظة سوهاج:

إنشاء: مسجد الغفور الرحيم، نجع العرب، قرية الغريزات– مركز المراغة؛ مسجد آل يوسف، منطقة الشيخ الشرقاوي، قرية إدفا- مركز سوهاج.

وفي محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد عبود التليتي، قرية البستان – مركز الدلنجات؛ مسجد الهداية، عزبة بولاد الصغرى، قرية أريمون – مركز المحمودية.

وفي محافظة مطروح:

إنشاء: مسجد بلال بن رباح، علم الروم – مطروح؛ مسجد أبو عبيدة بن الجراح، علم الروم – مطروح.

صيانة: مسجد عباد الرحمن، علم الروم – مطروح.

وفي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد الفار – مركز إبشواي؛ مسجد مدين، قرية أبو كساه – مركز إبشواي؛ مسجد وافي عبد العزيز، قرية أبو دنقاش، العجميين– مركز إبشواي؛ مسجد العزبة، قرية النصارية، العجميين – مركز إبشواي.

وفي محافظة أسوان:

إنشاء: مسجد التوحيد المحمدي، قرية الكنوز – مركز دراو؛ مسجد التقوى، الحاج زيدان، الرمادي بحري – مركز إدفو.

وفي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد: مسجد أبو رشدان، قرية تندة– مركز ملوي؛ مسجد الشيخ سليمان الكسراوي – بندر بني مزار؛ مسجد الأهالي الكبير، قرية إتقا– مركز ملوي؛ مسجد النور المحمدي، قرية نزلة البدرمان– مركز دير مواس.

وفي محافظة الأقصر:

إنشاء: مسجد الروضة، شارع طراد النيل، الضبعية – القرنة.

وفي محافظة السويس:

صيانة: مسجد العلوي، تل القلزم – حي السويس.

وفي محافظة المنوفية:

صيانة: مسجد الغربي، قرية منشأة عصام – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

IMG-20250306-WA0026

IMG-20250306-WA0025

IMG-20250306-WA0024

IMG-20250306-WA0023

IMG-20250306-WA0022