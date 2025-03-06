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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نوة الحسوم.. سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة البحيرة

أمطار غزيرة في البحيرة
أمطار غزيرة في البحيرة
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تعرضت محافظة البحيرة، منذ قليل، لموجة من الطقس السييء المصحوب بسقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع نوة الحسوم التي تشهدها المحافظات الساحلية والوجه البحري خلال الأسبوع الحالي وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت المدن والقري الساحلية سقوط الأمطار خاصة المناطق الساحلية بمركزى رشيد وإدكو وكفر الدوار والرحمانية وشبراخيت.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع سوء أحوال الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة علي المحافظة خلال الساعات القادمة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وشددت محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكدت محافظ البحيرة، استنفار كل الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

ووجهت  محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بمراجعة الإستعدادات  للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت  محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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