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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا: المبادرة الفرنسية البريطانية محاولة لمنع انهيار كييف عسكريا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن أوكرانيا محاولة لشراء الوقت ومنع انهيار كييف عسكريا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، تعهّد وزيرا الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بإعادة كتابة مبادئ العلاقات الدولية" ومنعه من "تحقيق أهدافه" في أوكرانيا
فقد كتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنّ "فرنسا والمملكة المتّحدة لن تسمحا له بتحقيق أهدافه، وسنبذل مع حلفائنا كلّ الجهود اللازمة لوضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للحصول على سلام عادل ودائم".

الخارجية الروسية المبادرة الفرنسية البريطانية أوكرانيا كييف