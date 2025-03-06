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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، واللواء عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة المدنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار متابعة المشروعات التي تقوم بها الدولة في مجال البنية التحتية وتعزيزها بما يخدم مستهدفات التنمية والنهوض بالقطاعات الواعدة، ومعدلات التنفيذ في هذا الشأن.

وأضاف أن الاجتماع تطرّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، وكذا امتداد 3 يوليو وربطه على امتداد محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى موقف التعويضات للمستحقين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: “إن امتداد محور كمال عامر يبلغ طوله 17 كيلو متر، ويربط المحور بين الطريق الدائري والدائري الأوسطي”.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة صرف التعويضات للمستحقين في أسرع وقت.

البنية التحتية مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر