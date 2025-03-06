بقيمة مليار يورو.. دعم أوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أثينا، خالد عبدالستار، على الدعم الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وقال خلال تغطية حية، اليوم الخميس، إن هناك مصادر حكومية كشفت عن توجه لبدء الإجراءات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم الحصول على منحة وتمويل ميسر للمشروع بقيمة مليار يورو.

وأشار إلى أن المشروع مدرج ضمن مشروعات ذات الاهتمام المشترك مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هناك 3 مؤسسات تمويل أوروبية أبدت رغبتها واستعدادها لتمويل المشروع المشترك بين مصر واليونان لنقل الكهرباء، ومن المقرر استكمال المباحثات بشأن هذا الأمر في الشهر المقبل.

وتابع، أن الشركة اليونانية التي ستقوم بتنفيذ المشروع عرضوا تصوراتهم للآليات المقترحة لمشروع الربط الكهربائي، وكذلك التوصيات المتعلقة بشأن أن تكون القدرات الكهربائية المتبادلة منتجة من مصادر الطاقة المتجددة، ضمن اجتماعهم مع وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، الأسبوع الماضي.

ونوه بأن المصادر أشارت أيضًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى تضم مسؤولين كبارًا وممثلين عن شركات إدارة شبكات الكهرباء والجهات التنظيمية في البلدين، لافتًا إلى أن المشروع مستهدف أن تكون قدرته الإجمالية 3 جيجاوات، ستستهلك اليونان جيجاوات، بينما سيتم تصدير القدرات الأخرى لدول أوروبية أخرى، وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا عبر الشبكة اليونانية.