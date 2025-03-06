"إيثيدكو" تحصل على شهادتى الاعتماد "PE80" و"EN1555" لمنتج "PE100" من معامل "SKZ" الألمانية

نجحت شركة إيثيدكو في الحصول على شهادتى الإعتماد PE80 وEN1555 لمنتج PE100 من معامل شركة SKZ الألمانية والتى تتيح استخدام هذا المنتج من المواسير، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تعظيم المكون المحلي وتحقيق الاستدامة باعتبارها اولوية لصناعة البترول والغاز وتنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

حيث تخضع عينات المواسير البلاستيكية من هذا المنتج لاختبارات ضغط قاسية عند درجات حرارة مختلفة لمدة 14 شهرا متواصلة وبعدها يتم تصنيفها تبعا لدرجة تحملها للضغوط المختلفة وطبقا للمواصفات القياسية العالمية ISO 9080 EN1555-1 & EN1555-7.

وبهذا الإنجاز، باتت شركة إيثيدكو من رواد الشركات في قارة إفريقيا التي تحصل على شهادتي الإعتماد PE80 و EN1555 لخامات المواسير البلاستيكية؛ ما يعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والأسواق العالمية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وجدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادة يتيح استخدامها في مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، عوضا عن منتجات البولي ايثيلين التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة على النحو الذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم المكون المحلي للصناعة المصرية.