الزفة.. خطة أكرم حسني في مسلسل الكابتن بالحلقة السادسة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن، نجاح كابتن حسام (أكرم حسني) أخيرًا في تحقيق طلب روح كابتن إيهاب نصر (عمر شرقي) بخسارة وهبوط فريق كرة القدم الفاسد (مركز شباب كفر معاند) من خلال خطة جديدة ومبتكرة في عالم كرة القدم، تحمل اسم الزفة.

وتكون خطة الزفة عبارة عن وقوف 5 لاعبين في أقصى الجانب الأيمن من الملعب، و5 لاعبين آخرين في أقصى الجانب الأيسر، مع تقديم رقصات استعراضية، وفي حالة هجوم الفريق المنافس على المرمى والطريق خالي، لا يتحرك أحد من مكانه، كما أن حارس المرمى في هذه الخطة يلعب في خط الهجوم.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فمن أجل الاستعداد للعب بهذه الخطة يجب تدخين السجائر والشيشة بشراهة، حتى لا يأخذ اللاعبون النتيجة على صدرهم.

وحتى تكتمل الخطة، يجب أن يساند الجمهور فريقه من خلال "هتاف طعم الخسارة" الذي ظل يردده الجمهور في الملعب، ويرقص عليه الكابتن حسام والجهاز الفني واللاعبون.

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.