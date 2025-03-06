غدا .. انطلاق الجولة الثانية من "حسم اللقب" بدوري الكرة النسائية

تنطلق غدا الجمعة الموافق السابع من مارس الجاري، 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

حيث إنه من المقرر أن تنطلق المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مباريات دوري الكرة النسائية

وتتضمن الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره المعادي واليخت على ملعب المعادي واليخت، فيما يلتقي زد لفريق مسار على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس وادي دجلة مع نظيره مودرن سبورت على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

كما يواجه الزمالك فريق بيراميدز على ملاعب الناشئين بالزمالك، وأخيرا يلتقي المقاولون العرب بنظيره البنك الأهلي على ملعب فرعي المقاولون العرب.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة النسائية كالآتي: