المصري يستعيد جهود باهر المحمدي بعد تعرضه للطرد لمباراتين

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، جهود مدافعه باهر المحمدي غدا الجمعة في المباراة التي يخوضها المصري ببطولة كأس مصر.

ويأتي ذلك بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

ويبحث الفريقان على فرصة للفوز خلال المباراة القوية التي تجمعهم للتأهل إلى لدوري الربع نهائي من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن المصري حصد 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة، وفاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 11 آخرين.