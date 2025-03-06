تاريخ عمليات الإعدام في الولايات المتحدة.. كارولينا الجنوبية تشهد أول عملية منذ 15 عامًا.. تسجيل 144 إعدامًا رميًا بالرصاص في 5 ولايات.. أقدم عملية إعدام في 1608

من المقرر أن تقوم ولاية كارولينا الجنوبية غدا الجمعة بإعدام أول شخص رميًا بالرصاص في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا.

الإعدام في الولايات المتحدة

واختار براد سيجمون، الذي أدين بقتل والدي صديقته السابقة في عام 2001، هذه الطريقة على الطريقتين الأخريين في كارولينا الجنوبية - الكرسي الكهربائي والحقنة القاتلة، رفضت المحكمة العليا في الولاية ما قد يكون استئنافه الأخير يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

منذ عام 1608، تم إعدام ما لا يقل عن 144 سجينًا مدنيًا رميًا بالرصاص في أمريكا، وكلهم تقريبًا في ولاية يوتا ولم تحدث سوى ثلاث حالات إعدام منذ عام 1977، عندما استؤنف استخدام عقوبة الإعدام بعد توقف دام عشر سنوات وكان أول هؤلاء، غاري جيلمور، سببًا في إثارة ضجة إعلامية جزئيًا لأنه تنازل عن استئنافه وتطوع للإعدام، وعندما سئل عن كلماته الأخيرة، أجاب جيلمور: "فلنفعل ذلك".

هناك خمس ولايات أمريكية ـ أيداهو، وميسيسيبي، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، ويوتا ـ تسمح باستخدام فرق الإعدام رميًا بالرصاص في ظروف معينة.

وإليكم نظرة على التاريخ وراء أسلوب عقوبة الإعدام.

جورج واشنطن والحرب الأهلية

أقدم عملية إعدام مسجلة رميًا بالرصاص حدثت في جيمستاون بولاية فرجينيا في عام 1608 واشتبه في أن الكابتن جورج كيندال كان متمردًا ـ وربما تآمر مع إسبانيا. وبعد قرون من الزمان، في عام 1996، اكتشف علماء الآثار جثة مثقوبة بالرصاص مدفونة في جدران الحصن، ويشتبه كثيرون في أنها كيندال.

في الثورة الأمريكية، كانت عمليات الإعدام العلنية بواسطة فرق إطلاق النار تُستخدم أحيانًا لمعاقبة الفرار من الخدمة.

في عام 1776، أنقذ الجنرال جورج واشنطن جنديًا من ولاية كونيتيكت، وهو إبينيزار ليفينجويل، الذي حُكِم عليه بالإعدام بعد قتال مع رئيسه، حسبما ذكرت مجلة الثورة الأمريكية.

كان ليفينجويل مقيدًا ومعصوب العينين ومجبرًا على الركوع أمام حشد من الناس عندما أعلن قسيس مشارك في الإجراءات أنه سيعيش.

قال مارك سميث، أستاذ التاريخ في جامعة ساوث كارولينا، إن فرق إطلاق النار كانت تُستخدم ــ ليس في كثير من الأحيان ــ من قِبَل الجانبين أثناء الحرب الأهلية لخلق "مشهد عام، ورؤية مرعبة" لإبقاء الجنود في صفوفهم.

وأضاف سميث: "كان الرجل يجلس على نعشه في بعض الأحيان أو معصوب العينين، ويطلق عليه ستة أو سبعة رجال النار، أحدهم لديه بصمة فارغة كانت هذه التجمعات مصممة لصدم الناس، وقد نجحت".

وفقًا لكريستوفر كيو كاتلر في مقال له في مجلة Cleveland State Law Review، تم إعدام ما لا يقل عن 185 رجلًا رميًا بالرصاص أثناء الحرب الأهلية.

ستينيات القرن التاسع عشر إلى عام 1915: عمليات الإعدام في الغرب القديم

لم تُستخدم فرق الإعدام إلا في ولاية يوتا، حيث حدد المشرعون في عام 1851 ثلاث عقوبات محتملة للقتل: إطلاق النار أو الشنق أو قطع الرأس ونُفذت أول عملية إعدام بفرقة إعدام في قاعة محكمة، مما خيب آمال حشد من الناس كانوا ينتظرون في الخارج لمشاهدتها.

لم تقم سوى ولاية واحدة منذ عام 1900 بإعدام شخص ما رميًا بالرصاص: نيفادا، التي بنت في عام 1913 جهازًا يطلق ثلاثة بنادق بسحب الخيوط لأنها واجهت صعوبة في العثور على متطوعين للعمل في فرقة الإعدام.

أدى الحكم الصادر في عام 1877 في ولاية يوتا إلى أول قضية أمام المحكمة العليا الأمريكية تطعن في طريقة إعدام معينة.

تحدى والاس ويلكرسون، الذي أطلق النار على رجل حتى الموت أثناء لعبة الكريبيج الساخنة، خطط السلطات لقتله رميًا بالرصاص ولكن المحكمة رفضت استئنافه، ووجدت أنه على عكس بعض الأساليب القديمة الأخرى ــ مثل السحب والتقطيع إلى أرباع، على سبيل المثال ــ فإن الإعدام رميًا بالرصاص لن يجلب ذلك النوع من "الرعب والألم والعار" الذي من شأنه أن ينتهك حظر التعديل الثامن للعقوبة القاسية وغير العادية.

وكما اتضح، فإن قتل ويلكرسون كان فاشلًا، كما لاحظ كاتلر: فقد ورد أنه كان في حالة سُكر وكان يدخن سيجارًا، فتحرك قليلًا قبل أن يطلق عليه الجلادون النار وأصيب بجروح بالغة، فسقط على الأرض، قائلًا: "يا إلهي! لقد أخطأوا الهدف" واستغرق الأمر منه 15 دقيقة مؤلمة حتى مات.

ومن بين عمليات الإعدام الشهيرة الأخرى التي نفذتها فرق الإعدام رميًا بالرصاص في ولاية يوتا وفاة الناشط العمالي وكاتب الأغاني جو هيل في عام 1915، والذي أصر حتى النهاية على براءته من جريمة قتل بائع بقالة وابنه.

الحقن القاتلة مقابل فرق الإعدام

وفقًا لديبوراه دينو، عالمة الإجرام في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، فإن أحد الأسباب التي جعلت فرق الإعدام لا تحظى بالكثير من الاستخدام خارج ولاية يوتا هو أن الناس اعتبروها همجية.

إن الواقع الدموي لعمليات القتل تلك، فضلًا عن عمليات الشنق الفاشلة والصعق الكهربائي، والتي أدت أحيانًا إلى معاناة الناس، دفعت الولايات في أوائل الثمانينيات إلى البدء في اللجوء إلى الحقن القاتل، وهو إجراء يُنظر إليه - على الأقل في البداية - على أنه أكثر إنسانية.

ولكن منذ ذلك الحين، أصبح الحقن القاتل أكثر طرق الإعدام الفاشلة شيوعًا، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

لقد كافحت الولايات للحصول على الأدوية المطلوبة، وألقى البعض نظرة أخرى على فرق الإعدام - وهي طريقة قديمة ولكنها موثوقة إلى حد كبير.

أقر المشرعون في ولاية أيداهو مشروع قانون يوم الأربعاء من شأنه أن يجعل فرق الإعدام هي الطريقة الأساسية للإعدام هناك.

وقد طلب شخصان الآن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في ولاية يوتا فرق الإعدام.

في عام 2016، حثت دينو صناع السياسات على إعادة النظر في فرق الإعدام في مقالة مراجعة قانونية ومن بين أولئك الذين عبروا عن آراء مماثلة قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، التي كتبت في معارضة عام 2017 أن "الموت بالرصاص قد يكون أيضًا غير مؤلم نسبيًا بالإضافة إلى كونه فوريًا تقريبًا".

قالت دينو في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "لقد ازدادت الحقنة القاتلة سوءًا على مر العقود وفرقة الإعدام تبرز حقًا كطريقة لائقة نسبيًا للإعدام".

وقالت إنه في سجلات عمليات الإعدام في الولايات المتحدة، كانت هناك حالتان فقط من عمليات الإعدام الفاشلة لفرقة الإعدام: إعدام ويلكرسون وإعدام إليسيو ماريس في يوتا عام 1951.

ليس من الواضح ما حدث في قضية ماريس، لكن التقارير ظهرت بعد عقود من الزمان تفيد بأن الجلادين لم يحبوه وتعمدوا تفويت قلبه لإطالة معاناته.

وقالت دينو إنه مع وجود إشراف أكبر وإطلاق نار خبراء، لن تتكرر هذه المشاكل اليوم.

في ولاية كارولينا الجنوبية، اختار سيجمون، 67 عامًا، الموت رميًا بالرصاص لأن البدائل بدت أسوأ، كما كتب محاميه جيرالد "بو" كينج في بيان.

بعض جوانب إعدامه حديثة - على سبيل المثال، الرصاص أكثر فتكًا والبنادق أصبحت الآن أكثر دقة.

لكن الكثير من ذلك كان مألوفًا في ولاية يوتا قبل أكثر من قرن من الزمان: يتم ربط السجين المغطى بغطاء للرأس مع هدف على قلبه بكرسي في غرفة الإعدام وقد يقول كلماته الأخيرة.