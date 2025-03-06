المصرية للاتصالات وهواوي تعززان البنية التحتية الرقمية في مصر بأحدث تقنيات IMS وSBC

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، بالتعاون مع هواوي، عن تنفيذ سلسلة من المبادرات التقنية المتقدمة لدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود المصرية للاتصالات لتقديم خدمات صوتية عالية الجودة عبر النطاق العريض (VoBB)، حيث تم نشر أكبر نظام لشبكة الهاتف الثابت IMS في إفريقيا، إلى جانب حلول SBC Lightweight المبتكرة التي توفر أداءً عاليًا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويتيح النظام الجديد دعمًا فائق السعة، حيث يخدم أكثر من 12 مليون مشترك، كما يدمج نظام ENUM المعتمد على الحوسبة السحابية، ما يسهم في تحسين كفاءة التوجيه وتقليل استهلاك الطاقة.

كما أدخلت المصرية للاتصالات نظام تشغيل سحابي متقدم يحقق إدارة موحدة متعددة المستويات، مما يعزز استقرار الشبكة ويتيح توزيعًا ذكيًا لموارد الحوسبة.

وأكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتطوير الشبكة الأساسية وتعزيز القدرات الرقمية لعملائها، من خلال تبني أحدث التقنيات التي تضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية.

وأضاف أن البنية التحتية المطورة ستدعم أكثر من 10 ملايين مكالمة متزامنة، مع خفض النفقات التشغيلية بفضل حلول الحوسبة السحابية عالية الكثافة.

وأشار بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر، إلى أن هذا التعاون يعكس التزام هواوي بدعم تطوير شبكات الاتصالات في مصر، من خلال توفير حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين جودة الاتصال وتعزيز كفاءة التشغيل.

إطلاق حلول SBC Lightweight لتطوير خدمات الصوت عبر النطاق العريض

وفي خطوة أخرى لدعم الكفاءة التشغيلية، قامت المصرية للاتصالات وهواوي بإطلاق جهاز SBC Lightweight، الذي يعمل ببنية خوادم مادية متطورة، ما يسهم في تحسين أداء الشبكة وتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية.

ويدعم النظام الجديد التوسع الأفقي، مما يتيح نشره بسهولة في مختلف المواقع الطرفية لتعزيز جودة الاتصال المحلي.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية للاتصالات: "نلتزم في المصرية للاتصالات بتقديم خدمات صوتية عالية الجودة، ونعمل باستمرار على تطوير شبكتنا من خلال أحدث التقنيات والتعاون مع هواوي يعزز من كفاءة التشغيل لدينا، ويوفر حلولًا متطورة تسهم في تقديم أفضل تجربة للمستخدمين".

وأكد بنجامين هو أن هذه المبادرات ستسهم بشكل كبير في تحديث شبكة الاتصالات في مصر، مما يدعم النمو المتزايد في استخدام خدمات الهاتف الثابت، ويعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطورات المستقبلية.