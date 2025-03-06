التجاري وفا بنك إيجيبت يحصد جائزة "أفضل برنامج لدعم رائدات الأعمال 2024"

حصد التجاري وفا بنك إيجيبت جائزة "أفضل برنامج لدعم رائدات الأعمال" لعام 2024 من Global Business Outlook، في إنجاز جديد يعكس التزامه بدعم ريادة الأعمال والتعليم الفني للسيدات، وذلك عن مشروع "بنان"، الذي أطلقه البنك عام 2023 بالشراكة مع مؤسسة قادة الشباب وتحت رعاية المجلس القومي للمرأة.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لجهود البنك في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد، حيث يستهدف “بنان” تأهيل 75 خريجة متميزة من برنامج SheLeads، الذي دعمه البنك لمدة أربع سنوات، لمساعدتهن على تحقيق نمو مستدام لأعمالهن عبر تطوير مهاراتهن الإدارية والتقنية.

وفي تعليقه على الجائزة، قال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت “نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعكس التزام التجاري وفا بنك إيجيبت المستمر بدعم رائدات الأعمال وتعزيز التعليم الفني، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. سنواصل جهودنا في تقديم المبادرات التي تتيح للمرأة المصرية فرصًا حقيقية للنجاح والنمو”.

ويؤكد هذا التكريم دور التجاري وفا بنك إيجيبت الرائد في تمكين المرأة ودعم قطاع ريادة الأعمال، ليواصل مسيرته في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.