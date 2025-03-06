إيمان كريم: اجتماعات القومي للإعاقة تستهدف إعداد إستراتيجية شاملة تراعي مجالات الحياة كافة

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأسبوع الجاري، اجتماعين للجان النوعية ضمن اجتماعات اعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025-2030"، الاجتماع الأول استهدف لجنة التكنولوجيا المساعدة، فيما ركز الاجتماع الثاني مناقشاته مع لجنة الحماية الإجتماعية.

جاء الإجتماعان بحضور الدكتورة منى البدري ، هدير حسام الباحثتين بالإدارة العامة لإصدار الاستراتيجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية سابقًا، محمد سري المسئول الإعلامي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس وائل همام مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس، والدكتور أحمد شلتوت مسئول المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس، داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، وشارك في الإجتماعين المهندسة هدى دحروج ممثلةً عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيمن عبد الرحمن ابراهيم باحث بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء، خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي، محمد محمود سايح ممثلًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تناول اجتماع التكنولوجيا المساعدة ضرورة وجود قاعدة بيانات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة تراعي تصنيفاتهم المختلفة، وكذلك لابد من وجود برامج تكنولوجية ومناهج متكاملة تراعي هذه التصنيفات، والعمل على رفع مهاراتهم في مجال التكنولوجيا المساعدة، وتأهيلهم لسوق العمل، مع إتاحة تدريبات على المهارات الرقمية، ولابد أن تكون هذه التدريبات متكافئة ومناسبة لأنواع الإعاقات، كما ناقش الإجتماع سبل تعزيز القوانين والسياسات لدعم الادماج الرقمي، ونشرع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة الدمج الرقمي، مع ضرورة تطبيق المعايير العالمية للتقنيات الرقمية "WCAG".



فيما استعرض إجتماع لجنة الحماية الإجتماعية برنامج "تكافل وكرامة"، وبطاقة الخدمات المتكاملة، والدعم العيني المشروط للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجههم في مكاتب التأهيل، والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة الصحة، وكذلك التحديات المتعلقة بالجمع بين المعاشين للمرأة ذات الإعاقة.



وقالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يعقد اجتماعات إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، التي تمثل جميع أنواع الإعاقات بصفة دورية مع عدد من الخبراء والفنيين في مجال الإعاقة ومسئولي الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة، لافته في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه الاجتماعات تستهدف إعداد استراتيجية شاملة تراعي كافة مجالات الحياة لجميع الإعاقات.