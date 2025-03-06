"تنمية المشروعات" يحتفي برائدات الأعمال المصريات في احتفالية "عزيزة"

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز الدائم على دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا؛ مضيفا أن المرأة المصرية هي شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، لذلك يسعى الجهاز دائما إلى توفير كافة السبل والفرص التي تساعدها على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها بمجال العمل الحر.

وجاء ذلك بمناسبة إقامة الجهاز لاحتفالية تحت عنوان ( عزيزة ) بمقر الجهاز وذلك بحضور العشرات من عميلات الجهاز وصاحبات المشروعات الممولة من خلاله حيث شاركن تجاربهن وقصص نجاحهن الملهمة وذلك في حضور كلا من الأستاذة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والأستاذة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو بالمجلس القومي للمرأة والأستاذ هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية والأستاذة دينا البلتاجي رئيس تسويق بمؤسسة نداء، وذلك نيابة عن الدكتورة هبة حندوسة مدير المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة وبحضور السادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز.

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن فخره واعتزازه بسيدات مصر الرائدات، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الجهاز دائما يحرص على تشجيع المزيد من النساء على اقتحام مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها، والتي تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المرأة في ميدان العمل الحر.

كما أشاد “رحمي” بمشاركة كل من البنك المركزي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة والمجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية في هذه الاحتفالية وتعاونهم مع الجهاز في تنفيذ مختلف الأنشطة التي تهدف لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقد استعرضت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي مختلف المبادرات التي تهدف لدعم المرأة بكافة المحافظات لتمكينها اقتصاديا والتوسع في أنشطة الشمول المالي كما تناولت الأستاذة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو المجلس القومي للمرأة نماذج لسيدات ناجحات من مختلف المحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي كان للمبادرة أثر إيجابي على تحسين مستوياتهن الاقتصادية من خلال مساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد “رحمي” استمرار الجهاز في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمرأة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستهدف المرأة حيث تضمن حصول السيدات الراغبات في إقامة مشروعاتهن على الدعم المالي والفني، لافتًا إلى أن الجهاز يهدف إلى خلق بيئة داعمة ومحفزة لرائدات الأعمال، تساعدهن على تحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة.

وأوضح “رحمي” أن الفاعلية التي ينظمها الجهاز اليوم تضمنت ورش عمل وجلسات نقاشية حول موضوعات مختلفة تتعلق بريادة الأعمال ومن أهمها توعية أصحاب المشروعات وتعريفهن بأسس ومبادئ التصدير وآليات التعامل مع الأسواق الخارجية كما شهدت الفاعلية تعريف السيدات بآليات المشاركة في المنافذ التسويقية التي سيتيحها الجهاز بالتعاون مع المتحف المصري الكبير وميناء القاهرة الجوى وذلك تفعيلا للبروتوكولات التي تم توقيعها خلال معرض تراثنا 2024.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام العام الماضي بإطلاق مبادرة عزيزة للمساهمة في دعم مشروعات المرأة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي يتم من خلالها تقديم تمويلات ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات القائمة الراغبات في تطوير مشروعاتهن أو السيدات اللاتي ترغبن في إقامة مشروعات جديدة بكل محافظات الجمهورية مع تقديم كل أوجه الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وذلك في مختلف القطاعات.