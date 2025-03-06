موظفو بنك القاهرة يشاركون أطفال مستشفى 57357 فرحتهم باستقبال شهر رمضان

شارك موظفو بنك القاهرة اطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال مبادرة تطوعية يحرص البنك على تنظيمها خلال شهر رمضان على مدار 10 سنوات متتالية لتقديم الدعم المعنوى لأطفال المسستشفى من خلال مشاركتهم تزيين المستشفى لنشر البهجة بين الأطفال المرضى.

وشملت المبادرة تزيين مدخل المستشفى، توزيع فوانيس رمضان على الأطفال المرضى، مما ساهم في خلق أجواء مبهجة وداعمة للأطفال أثناء رحلة علاجهم.

ومن جانبها قالت هايدى النحاس رئيس مجموعة اتصالات المؤسسة والاستدامة والتمويل المستدام من بنك القاهرة: "نحرص فى كل عام على تنظيم مبادرتنا التطوعية لزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى لتقديم الدعم المعنوى لأطفال المستشفى حيث تحظى المبادرة بإقبال واسع من موظفى البنك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال، كما تأتى المبادرة فى إطار جهود البنك المتواصلة لدعم قطاع الصحة، الذي يُعد من الركائز الأساسية في استراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعى، مؤكدة على أن العمل التطوعي لموظفي البنك يعكس قيم العطاء والتضامن، ويجسد التزام بنك القاهرة بدوره الإنساني تجاه المجتمع.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مستشفى 57357 عن تقديرهم لجهود بنك القاهرة وموظفيه، مشيدين بدور المبادرة في تحسين الحالة النفسية للأطفال، والتي تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز استجابتهم للعلاج.

ويواصل بنك القاهرة تنفيذ مبادراته المجتمعية في مختلف المجالات الحيوية والتى تستهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.