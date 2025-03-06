قصور الثقافة تحتفل بليالي رمضان في بني سويف

ينظم فرع ثقافة بني سويف، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقعه المختلفة، احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطة وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بدءا من الأربعاء 12 رمضان، حيث يشهد بيت ثقافة الفشن، لقاء بعنوان "العبرة من شهر رمضان" تقديم الشيخ محمد أمين.

ويقام في اليوم التالي محاضرة بعنوان "رمضان شهر الغفران"، تقديم إسماعيل حامد، بمكتبة أبو صير الملق، وتقدم فرقة الفيوم للإنشاد الديني عرضا فنيا بقصر ثقافة بني سويف في التاسعة مساء.

وفي يوم 14 رمضان، يستضيف القصر عرضا فني لفرقة الموسيقى العربية، بجانب محاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال في شهر رمضان" يقدمها سيد أبو زيد ببيت ثقافة الفشن، فيما تعقد مكتبة أبو صير الملق لقاء بعنوان "أعلام من بلدنا .. الإمام البوصيري" يقدمه حمادة الشافعي.

وتشمل الفعاليات المنفذة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، محاضرة بعنوان "التسامح والتآلف في رمضان"، يلقيها منصور النويري، ببيت ثقافة أهناسيا المدينة، يوم 15 رمضان.

ويقام في اليوم التالي، محاضرة بقصر ثقافة ببا بعنوان "المسرح والتراث الشعبي" تقديم شريف شجلع، بالإضافة إلى عرض موسيقى عربية بقصر ثقافة بني سويف في تمام التاسعة مساء.

ويتضمن يوم 17 رمضان، محاضرة بعنوان "رمضان شهر الانتصار" يلقيها عطية معبد، ببيت ثقافة أهناسيا، بجانب محاضرة بمكتبة الحي الثاني بعنوان "شهر رمضان وذوي الإعاقة" تقديم عيد شحاتة.

وفي يوم 18 رمضان، يقام بقصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "ظرفاء العرب" يحاضرها أحمد تمام، يليها عرضا فنيا لفرقة الهمم.

وفي يوم 20 رمضان، تقام محاضرة بعنوان "ادخلوا مصر آمنين"، يقدمها أحمد عيد بمكتبة سمسطا، ويتجدد اللقاء مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف.

كما يتضمن البرنامج المقدم من خلال فرع ثقافة بني سويف، بإشراف أحمد حلمي، أمسيات الشعرية، مسابقات ثقافية، عروض مسرح عرائس وفقرات اكتشاف مواهب، بجانب الورش الفنية للأطفال وذوي الهمم، والعروض المسرحية التي يشهدها قصر ثقافة ببا في الفترة من 19 وحتى 22 رمضان.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.