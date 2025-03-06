تيك توك تحتفي بروح رمضان بمبادرات ملهمة وتحديات تفاعلية

مع حلول شهر رمضان، تطلق تيك توك حملة “#رمضان_مع_تيك_توك” لتشجيع مستخدميها على استكشاف قيم الشهر الفضيل من خلال محتوى يعزز الإبداع والتواصل الاجتماعي والعمل الخيري. وتسعى المنصة إلى دعم الترابط الإنساني والتطوير الذاتي عبر مبادرات خيرية بالتعاون مع مؤسسات معنية بتوزيع الطعام، حيث يشارك صناع المحتوى في جهود التبرع لإلهام متابعيهم على العطاء.

كما تقدم تيك توك تجارب تفاعلية تشمل تحديات متنوعة، أبرزها تحدي #وصفات_تيك_توك #TikTokCookBook، الذي يتيح استعراض مهارات الطهي من خلال مسابقات وحل فوازير وألغاز، مع فرصة للفوز بجوائز مميزة أسبوعيًا، وصولاً إلى الجائزة الكبرى، وهي الحصول على تجربة طهي استثنائية لا تُنسى.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، تتعاون تيك توك مع نخبة من الطهاة وصناع المحتوى لإطلاق تحدي leftover food challenge، الذي يهدف إلى الحد من هدر الطعام وتشجيع ممارسات الطهي المستدامة، وسيشارك مبدعون مثل @abdulrahman.bakhsh @misho_baeshen @afnanrecipes @chahrazadscuisine و@abir.sag بأفكار مبتكرة لإعادة استخدام بقايا الطعام وتحويلها إلى وجبات شهية وصحية.

وفي سياق آخر، تواصل تيك توك التزامها بتوفير بيئة رقمية آمنة لأفراد مجتمعها، حيث تقدم ميزات مثل "الاقتران العائلي" لمساعدة الآباء في توجيه تجربة أبنائهم الرقمية، إلى جانب توفير أدوات "إدارة وقت الشاشة" التي تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة، ما يضمن تجربة إيجابية خلال رمضان وما بعده.

ففي هذا العام، تتجاوز تجربة تيك توك خلال رمضان كونها مجرد منصة للترفيه، حيث تتحول إلى مساحة تجمع بين النمو الشخصي، والتواصل المجتمعي، وروح العطاء، ومن خلال المحتوى الهادف، والتحديات التفاعلية، والمبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث تتيح المنصة لأفراد مجتمعها فرصة للاحتفاء بالشهر الفضيل بأسلوب ملهم يترك أثرًا حقيقيًا.