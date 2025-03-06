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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي بسمسطا

تفقد السكرتير العام
تفقد السكرتير العام المساعد مركز تكنولوجي سمسطا
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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

 حيث اطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

 كما أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق،مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهدلتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.

 رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة :مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا،المهندسة مها أبوبكر _اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ، بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

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