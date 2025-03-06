احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف في دمياط

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق و مستشار المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ونائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس بيت العائلة بدمياط ، باحتفال الأزهر الشريف بمرور ١٠٨٥ عام على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ، و الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية والقمص صرابامون مترى رئيس بيت العائلة بدمياط ووكيل مطرانية دمياط، والنائبة هناء فاروق والنائبة ايفيلين متى عضوا مجلس النواب والأنبا بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس و أعضاء بيت العائلة بدمياط و نائبى رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة بدمياط.

وبدأت فاعليات الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف، وخلال الكلمة التى ألقاها " محافظ دمياط " هنأ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله أن يعيده على مصر بدوام الخير والرخاء ، والأمن والسلام ، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي، و أعرب عن سعادته البالغة لمشاركته اليوم، باحتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوى للجامع الأزهر، ومرور ١٠٨٥ عاماً على تأسيسه ، فى السابع من شهر رمضان المبارك تحت الرعاية الكريمة ، من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأكد إن الأزهر الشريف استمر على مدار ١٠٨٥ عام منارة للعلم والعلماء بالعالم الاسلامى، حاملاً لواء ، الوسطية والاعتدال، حقق الكثير والكثير من الاسهامات فى ربوع العالم، تخرج منه الملايين من الخريجيين من مختلف الجنسيات، ساهم وبقوة فى نشر علوم الدين الاسلامى السمحة، وصحيح الدين، حمل على عاتقه راية تصحيح المفاهيم المغلوطة، و مكافحة الفكر المتطرف ،ونشر قيم التسامح والمحبة و السلام، حيث وجه " محافظ دمياط " تحية تقدير واجلال للازهر الشريف، و الإمام الأكبر أحمد الطيب، و علماء الأزهر الأجلاء ووجه " المحافظ " الشكر إلى جامعة دمياط تحت قيادة الدكتور حمدان ربيع على استضافة الاحتفال، و ووجه التحية إلى الدكتور أسامة العبد .

وقد ألقى الدكتور أسامة العبد بدأها بالترحيب بمحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط، وتحدث خلالها حول جهود الأزهر الشريف فى دعم مبادئ الأخوة الإنسانية حول العالم من خلال بعثاته ، وأشار أيضًا إلى ما تتضمنه وثيقة الأخوة الإنسانية التى جاءت فى بيان تاريخى وقعه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و قداسة البابا فرنسيس، و أكد الدكتور أسامة العبد أن الأزهر الشريف صرح علمى وثقافى وإسلامى، قبلة العلم ومنبر الريادة الوطنية لمصر على مر التاريخ.

ومن جانبه، وجه الدكتور حمدان ربيع التحية إلى محافظ دمياط والدكتور أسامة العبد وجميع الحضور و أعرب عن سعادته البالغة باستضافة جامعة دمياط هذه الفاعلية للاحتفال بمرور ١٠٨٥ عام على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، حيث تحدث عن التعاون الوثيق بين جامعتى دمياط والأزهر ،ووجه الشكر والتقدير إلى اللجنة المُنظمة لهذا الحدث من جامعة دمياط و الأزهر الشريف ومحافظة دمياط.

وتضمن الحفل كذلك كلمة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، جاءت حول دور المناهج الأزهرية فى بناء الإنسان ونشر القيم الإنسانية، تلاها كلمة الدكتور محمد ابراهيم شادى استاذ البلاغة والنقد المتفرغ لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بنين، جاءت حول جهود علماء الأزهر الشريف فى نشر مبادئ الأخوة الإسلامية.

كما تم خلاله، تكريم محافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط و الدكتور أسامة العبد والمستشار العسكرى.