لافروف: روسيا مستعدة لإجراء محادثات صادقة حول الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس التكهن بمدة تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية لكييف مؤكدا في الوقت ذاته أن موسكو مستعدة لمناقشة صريحة تتناول الأسباب الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية-:"فيما يتعلق بالوضع الحالي بشأن المساعدات العسكرية والتوقف الذي أعلنته الولايات المتحدة، أستطيع أن أقول إن هذا التوقف فيما يتعلق بتوفير المعلومات الاستخباراتية يؤكد ما أكدناه دائما.

وتابع لافروف قائلا: لقد أشار رئيسنا مرارا وتكرارا إلى أنه بدون المشاركة المباشرة من الغرب - وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى تقدم بيانات استخباراتية وتساعد في تطبيق هذه البيانات لإطلاق صواريخ بعيدة المدى ضد أراضينا - لم يكن الأوكرانيون ليقدروا على القيام بذلك. هذا الاعتراف مهم للغاية ".

وأضاف لافروف "لن أتكهن بمدة استمرار هذا التوقف. لدينا مهام حددها الرئيس. وعلى مدار هذه السنوات، كنا واضحين في أننا منفتحون دائما على المفاوضات. لقد رحبنا بموقف إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، التي عبرت، على النقيض من إدارة بايدن، عن رغبتها في السلام بدلا من الحرب. نحن أيضا ندافع عن السلام ومستعدون لمحادثات صادقة تأخذ في الاعتبار جميع الأسباب الجذرية لهذا الصراع".