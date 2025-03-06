“بحوث الثروة السمكية” يشارك في ورشة عمل في باريس حول صحة الأسماك

صرح الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بإن الدكتور محمد السيد أبوالعطا أستاذ صحة الأسماك ورعايتها يشارك ممثلا للمعمل في ورشة عمل عن صحة الأحياء المائية في فرنسا بمقر منظمة الصحة العالمية بباريس تلبية لدعوة المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

حيث القى "ابوالعطا" محاضرات تخصصية فى صحة الأسماك عن الآتى حول تحديد البيانات فى تربية الأحياء المائية والدوافع البيئية لظهور الأمراض فى الأسماك وكذلك تعزيز رعاية الأسماك والادارة الصحية، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات فى تربية الأحياء المائية [ النهج الصحى الواحد ] وكذلك تعزيز الأمن البيولوجى لتربية الأحياء المائية “منظور الصحة الواحد”

وأضاف الجمل أن الورشة تناقش موضوعات هامة في مجال الثروة السمكية منها التعاون الدولى للبحوث فى مجال صحة الأسماك وعرض الجهود البحثية العالمية والاقليمية الحالية وتعزيز الوعى والتآزر المحتمل بين المشاركين وتحديد قائمة بمجالات البحث ذات الأولوية لاستراتيجيات المكافحة فى الأسماك الزعنفية الرئيسية "السلمون – الكارب "المبروك" – البلطى – القراميط"، وكذلك الاحتياجات البحثية للتشخيص فى الصحة المائية مثل الأمراض ذات الأولوية التى تحتاج إلى تشخيص فى اسماك "السلمون – الكارب "المبروك" – البلطى – القراميط"

الجدير بالذكر أن قسم صحة الأسماك ورعايتها بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية مسجل لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعمل متعاون فى مجال صحة الأحياء المائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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