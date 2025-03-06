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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. انعقاد الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة والهمم بمسجد السيدة زينب

الملتقى الثقافي الأول
الملتقى الثقافي الأول لذوي القدرات الخاصة والهمم
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ينعقد مساء اليوم الخميس بعد صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة والهمم، تحت عنوان: "أهمية الدعم الأسري لذوي الهمم وأثره في تشكيل قدراتهم النفسية والاجتماعية"، وذلك في إطار اهتمام "وزارة الأوقاف" بتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، بما يعزّز من مشاركتهم الفعّالة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال.

ويحاضر في الملتقى الدكتور جمال شفيق، أستاذ العلاج النفسي بجامعة عين شمس، والدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق.
وعلى هامش الملتقى تقوم فرقة الإنشاد "نوابغ مصر" بإلقاء بعض الابتهالات والأناشيد الدينية.

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ذوي القدرات الخاصة والهمم الدعم الاسري وزارة الأوقاف