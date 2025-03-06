ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28163 طنا تشمل : 2972 طن يوريا و 13730 طن كلينكر و100 طن أسمنت معبأ و11361 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122287 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 74607 طنًا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52171 طن تشمل : 16400 طن ذرة و 12278 طن قمح و 376 طن مواسير و 1058 طن خشب زان و 15709 طن حديد و 3250 طن خردة و 3100 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 710 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2456 حاوية مكافئة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3705 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5467 حركة.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.