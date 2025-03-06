بريطانيا تسعى لاستضافة «مونديال السيدات 2035»

أعلنت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وآيرلندا الشمالية وأسكوتلندا وويلز، أنها تعتزم أن تتقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإبداء اهتمام باستضافة المملكة المتحدة لكأس العالم للسيدات في 2035.

وستكون المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في بريطانيا، علما بأن إنجلترا استضافت بطولة أوروبا للسيدات في عامي 2005 و2022.

وقرّر مجلس الفيفا مؤخرا التوصية بأوروبا أو إفريقيا كمضيفين محتملين لكأس العالم 2035.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان: «استضافة كأس العالم للسيدات على أرضنا ستكون لحظة تاريخية أخرى في تاريخنا الرياضي، إذ ستعمل على دفع النمو وترك إرث دائم إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في التقدم بطلب الاستضافة تحظى بدعم كامل من حكومتي».

وأعلن الفيفا أن طلبات استضافة كأس العالم للسيدات في عامي 2031 و2035 سيتم تقديمها في أواخر عام 2025، ومن المتوقع اتخاذ القرار بحلول منتصف عام 2026.

وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: «نعتقد بقوة أننا قادرون على تنظيم بطولة رائعة، بناء على نجاح بطولة أوروبا للسيدات في عام 2022، والنمو السريع اللاحق للكرة النسائية في إنجلترا».

وستقام بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في أمريكا الجنوبية.