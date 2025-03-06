مي كساب: وزني وصل 108 وعمري ما سألت عن أجور زمايلي

كشفت الفنانة مي كساب عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف.

وقالت مي كساب إنها كانت متفوقة دراسيا ووصفت نفسها بأنها "كانت شاطرة وفهلوية في المدرسة"، وكشفت عن مجموعها في الثانوية العامة وهو 81 %.

وتحدثت مي كساب عن أرقام الأجور، قائلة إنها لا تركز في لقب الأعلى أجرا موضحة:" عمري ما سألت على أجور زمايلي لأنها أرزاق".

واستطردت مي كساب قائلة:"رقم المشاهدة أهم من رقم التريند اللي بقى بفلوس، كمان رقم الإيرادات بيفرقلي جدا وبصدقه"، موضحة السبب:"من وقت مسلسل أحلام سعيدة وعقبال عوضك بقيت بهتم بأرقام المشاهدة".

وكشفت مي كساب عن سر خلافاتها بسبب الأسماء على التترات قائلة:"رقم اسمي على التتر بيعملي مشاكل لأني بحسبها على الأصول في حين الناس بتحسبها حسابات تانية للشغل والمجاملات وده بيضايقني بتكون غير منصفة".

ووصفت مي كساب السوشبال ميديا بأنها عالم مجهول بالنسبة لها مشددة:"مش بثق فيه وبقى في حملات مدفوعة عشان كده مش بنساق وراها".



وقالي مي كساب إنها مؤمنة إن الأربعين هو سن الرشد، وأن التربية والتعليم وخبرات الحياة هما مقياس الشخصية وليس رقم العمر.

واستطردت قائلة:"مكنتش بربط أهداف الحياة برقم عمري بس لما بقيت أم ندمت وأنصح إن الجواز يبقى بدري عشان تكبروا مع ولادكم".

وعن سر فقدان وزنها بشكل كبير قالت مي كساب:"لما وصلت لوزن 108 اكتئبت وقررت أعمل عملية".

وكشفت مي كساب أنها دخلت مجال الغناء وهي في عمر 10 سنوات، كما شاركت في فوازير، وأول أجر لها كان ٦٠ ألف جنيه.