إعداد وتوزيع 500 وجبة إفطار للأسر بكوم أمبو في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومي للمرأة بمواصلة إعداد وتوزيع 500 وجبة للأسر والأهالي بقرى الأحمدية والمنشية قبلي بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

إعداد وتوزيع 500 وجبة للأسر بقرى الأحمدية والمنشية قبلى بكوم أمبو

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجا وخاصة خلال شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضرورة استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح فعاليات المبادرة

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح فعاليات هذه المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين مما يعكس روح المشاركة والعطاء ويعزز من قيم التكافل والتضامن التي يمتاز بها المجتمع الأسواني.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأن مبادرة مطبخ المصرية يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين.

ولفتت إلى أن المبادرة ذات بعد تنموي مستدام تساهم في توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، فضلا عن تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

1000202396

1000202394

1000202392