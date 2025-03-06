مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة)، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى:

راحة لفريق المصري .

مباراة الجولة الثانية:

وتجمع بين المصري وزد ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة:

وتجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.



مباراة الجولة الرابعة:

وتجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة:

وتجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.