سقوط 22 تاجر ألعاب نارية خلال حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكثفة بنطاق دوائر أقسام شرطة البساتين والمعصرة ومنشأة ناصر والمقطم وحدائق الزيتون ودار السلام، لضبط مروجي الألعاب النارية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة، ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (6830 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة، ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة.



كما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم ( 3315 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزته ( 500 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (6 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم أكثر من (مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

1000096960

1000096959

1000096958

1000096955

1000096956

1000096957