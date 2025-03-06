محافظة الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال بحدائق الأهرام

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية، وذلك علي مدار اليوم سواء قبل أو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الأهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها مساء أمس بشوارع منطقة ز ، منطقة ط ، شارع العوضي ، شارع الجيش ، شارع الضغط عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة الى غلق عدداً من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.

كما شهدت الحملة إزالة لعدد من الإعلانات غير المرخصة الي جانب المرور على منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم .

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين .

شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.